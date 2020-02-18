В Польше нашли месторождения меди и серебра. Оценочная стоимость — 60 млрд $

Открыты новые месторождения меди и серебра в Любушском воеводстве в Польше. Об этом сообщает TVN.

Оценивается стоимость залежей в 60 миллиардов долларов. Открыла их канадская компания. Она же планирует построить шахту, однако издание сообщает, что польские власти вряд ли «дадут инвестору из-за рубежа зеленый свет».

«Деньги не пойдут через океан, потому что это польский закон. Все месторождения находятся в государственной собственности. Мы обнаружили и задокументировали этот депозит, но этот вклад является собственностью государства. Мы получаем только лицензию на добычу», — объясняет генеральный директор Copper Copper Corp. профессор Станислав Спецк.

Открытие может стать источником больших доходов для страны и региона. Месторождение было открыто в окрестностях Нова-Суль и Зелёна-Гура. По словам Спецка, это обеспечит 8600 рабочих мест в течение десятилетий.