В Польше нашли месторождения меди и серебра. Оценочная стоимость — 60 млрд $

Все новости по теме: Польша

Открыты новые месторождения меди и серебра в Любушском воеводстве в Польше. Об этом сообщает TVN.

Оценивается стоимость залежей в 60 миллиардов долларов. Открыла их канадская компания. Она же планирует построить шахту, однако издание сообщает, что польские власти вряд ли «дадут инвестору из-за рубежа зеленый свет».

«Деньги не пойдут через океан, потому что это польский закон. Все месторождения находятся в государственной собственности. Мы обнаружили и задокументировали этот депозит, но этот вклад является собственностью государства. Мы получаем только лицензию на добычу», — объясняет генеральный директор Copper Copper Corp. профессор Станислав Спецк.

Открытие может стать источником больших доходов для страны и региона. Месторождение было открыто в окрестностях Нова-Суль и Зелёна-Гура. По словам Спецка, это обеспечит 8600 рабочих мест в течение десятилетий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (10)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter