С 1 марта в Калининграде вводится автобусный маршрут №39

Все новости по теме: Транспортная схема Калининграда
С 1 марта в Калининграде вводится автобусный маршрут №39

Автобусный маршрут № 39 «ул. Аксакова — Южный вокзал» начнет движение с 1 марта. Новая линия свяжет микрорайон «Восточный» с ул. Камской, минуя центр города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса по рабочим, выходным и праздничным дням. Он выстроен так, что с микрорайона «Восточного» можно будет добраться до ул. Камской через остров и Южный вокзал.

Схема движения:

в сторону ул. Аксакова

в сторону Южного вокзала

Южный вокзал, ул. Железнодорожная, пр-т Калинина,
ул. Дзержинского, Аллея Смелых, ул. Судостроительная,
ул. Киевская, ул. Камская, ул. Суворова, ул. Железнодорожная, Ленинский пр-т,
Московский пр-т (разворот в р-не перекрестка с круговым движением с ул.Буткова),
Московский пр-кт, 2-й эстакадный мост (разворот на Парадной набережной),
2-й эстакадный мост, Аллея чемпионов, Восточная эстакада,
Московский пр-т, ул. Флотская 		ул. Флотская, Московский пр-т, Восточная эстакада,
Аллея чемпионов, 2-й эстакадный мост,
Московский пр-т, Ленинский пр-т,
ул. Железнодорожная, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Киевская,
ул. Павлика Морозова, ул. Коммунистическая,
ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Дзержинского,
пр-т Калинина, площадь Калинина, Южный вокзал

На время реконструкции перекрестка ул. Киевской и пр-та Калинина движение будет организовано следующим образом:

— в направлении ОП «Южный вокзал» через ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинский проспект, пл. Калинина, ул. Железнодорожную.

— в направлении ОП «ул. Аксакова» через ул. Железнодорожную, ул. Киевскую, Ленинский проспект, ул. Багратиона, ул. Октябрьскую, далее по существующей схеме движения.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter