С 1 марта в Калининграде вводится автобусный маршрут №39

Автобусный маршрут № 39 «ул. Аксакова — Южный вокзал» начнет движение с 1 марта. Новая линия свяжет микрорайон «Восточный» с ул. Камской, минуя центр города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса по рабочим, выходным и праздничным дням. Он выстроен так, что с микрорайона «Восточного» можно будет добраться до ул. Камской через остров и Южный вокзал.

Схема движения:

в сторону ул. Аксакова в сторону Южного вокзала Южный вокзал, ул. Железнодорожная, пр-т Калинина,

ул. Дзержинского, Аллея Смелых, ул. Судостроительная,

ул. Киевская, ул. Камская, ул. Суворова, ул. Железнодорожная, Ленинский пр-т,

Московский пр-т (разворот в р-не перекрестка с круговым движением с ул.Буткова),

Московский пр-кт, 2-й эстакадный мост (разворот на Парадной набережной),

2-й эстакадный мост, Аллея чемпионов, Восточная эстакада,

Московский пр-т, ул. Флотская ул. Флотская, Московский пр-т, Восточная эстакада,

Аллея чемпионов, 2-й эстакадный мост,

Московский пр-т, Ленинский пр-т,

ул. Железнодорожная, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Киевская,

ул. Павлика Морозова, ул. Коммунистическая,

ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Дзержинского,

пр-т Калинина, площадь Калинина, Южный вокзал

На время реконструкции перекрестка ул. Киевской и пр-та Калинина движение будет организовано следующим образом:

— в направлении ОП «Южный вокзал» через ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинский проспект, пл. Калинина, ул. Железнодорожную.

— в направлении ОП «ул. Аксакова» через ул. Железнодорожную, ул. Киевскую, Ленинский проспект, ул. Багратиона, ул. Октябрьскую, далее по существующей схеме движения.