С 1 марта в Калининграде вводится автобусный маршрут №39

Автобусный маршрут № 39 «ул. Аксакова — Южный вокзал» начнет движение с 1 марта. Новая линия свяжет микрорайон «Восточный» с ул. Камской, минуя центр города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Маршрут будет обслуживаться автобусами большого класса по рабочим, выходным и праздничным дням. Он выстроен так, что с микрорайона «Восточного» можно будет добраться до ул. Камской через остров и Южный вокзал.
Схема движения:
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в сторону ул. Аксакова
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в сторону Южного вокзала
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Южный вокзал, ул. Железнодорожная, пр-т Калинина,
ул. Дзержинского, Аллея Смелых, ул. Судостроительная,
ул. Киевская, ул. Камская, ул. Суворова, ул. Железнодорожная, Ленинский пр-т,
Московский пр-т (разворот в р-не перекрестка с круговым движением с ул.Буткова),
Московский пр-кт, 2-й эстакадный мост (разворот на Парадной набережной),
2-й эстакадный мост, Аллея чемпионов, Восточная эстакада,
Московский пр-т, ул. Флотская
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ул. Флотская, Московский пр-т, Восточная эстакада,
Аллея чемпионов, 2-й эстакадный мост,
Московский пр-т, Ленинский пр-т,
ул. Железнодорожная, ул. Суворова, ул. Камская, ул. Киевская,
ул. Павлика Морозова, ул. Коммунистическая,
ул. Судостроительная, Аллея Смелых, ул. Дзержинского,
пр-т Калинина, площадь Калинина, Южный вокзал
На время реконструкции перекрестка ул. Киевской и пр-та Калинина движение будет организовано следующим образом:
— в направлении ОП «Южный вокзал» через ул. Дзержинского, ул. Багратиона, Ленинский проспект, пл. Калинина, ул. Железнодорожную.
— в направлении ОП «ул. Аксакова» через ул. Железнодорожную, ул. Киевскую, Ленинский проспект, ул. Багратиона, ул. Октябрьскую, далее по существующей схеме движения.
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