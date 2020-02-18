Область готовит проект реконструкции станции водоснабжения в Озерске

Область готовит проект реконструкции станции водоснабжения в Озерске
Виталий Невар / Новый Калининград
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Правительство области готовит заявку в федеральный Минстрой на предоставление субсидий для реконструкции станции водоснабжения в Озерске. Об этом на заседании областного правительства во вторник сообщил глава регионального министерства Сергей Черномаз.

Сейчас завершается подготовка проектно сметной документации, строительство станции запланировано на 2021-2022 годы, отметил министр.

Кроме того областное правительство, надеется получить на улучшение ситуации с водоснабжением лимиты, не использованные другими регионами страны, в частности готовится проект станций водоподготовки в Янтарном.

Итогом проекта «Чистая вода» к 2024 году должно стать обеспечение качественной питьевой водой 39 тыс. жителей области. В прошлом году началась реконструкция сетей водоснабжения со строительством водонасосной станции, станции саночистки и станции обезжелезивания в поселке Нивенское Багратионовского городского округа.

На площадке строительства проведено обследование земельных участков на взрывоопасные предметы, проложено 606,5 м трубопровода, ведутся сварочные работы. Завершить объект планируется не позднее 25 декабря 2021 года. Цена контракта — 136,38 млн рублей.

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