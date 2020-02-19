Горвласти вдвое увеличивают бюджет на «брендирование» к 9 мая

Горвласти вдвое увеличивают бюджет на «брендирование» к 9 мая
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининград будет полностью готов к проведению мероприятий по случаю 75-летия штурма Кенигсберга и Победы в Великой Отечественной войне до 4 апреля. К этому времени на улицах появится вся соответствующая символика, сообщила накануне журналистам глава комитета по социальной политике мэрии Анна Апполонова.

По словам Апполоновой, бюджет на украшение города будет увеличен практически вдвое, правда, окончательную цифру она не назвала под предлогом того, что ее еще не утвердили. «Планируем „брендировать“ город Калининград, начиная со въезда: это ул. Невского, Советский проспект», — рассказала глава комитета. Композиции и биллборды в соответствии с «утвержденной стилистикой» появятся также в центральной части города и на других основных магистралях, на Гвардейском проспекте будут установлены световые консоли. Также планируется «брендировать» общественный транспорт, в том числе частный, отметила Анна Апполонова.


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