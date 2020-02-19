Мэрия проинформировала, где в Калининграде в среду отключат холодную воду

В связи с работами на сетях в Калининграде в среду, 19 февраля, запланировано несколько локальных перекрытий холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

До 16.00 без воды останутся жители домов по ул. Радищева, 115, 108-110, ул. Станочной, 10-12, пр-ту Победы, 95-99. Там проведут замену участка водовода.

Воду отключат до 17:00 на ул. ул. Л. Шевцовой, 7, 13-15, 25, 33, 37, по причине замены участка водовода и задвижки.

До 18:00 перекроют воду в домах по ул. Баграмяна, 14, 20-32, ул. Мариупольской, 20-26, наб. П. Великого, 1-16, из-за врезки водовода.

На ул. Батальной, 71 «б», и пер. Иртышском, 7, до 14.00 перекроют воду из-за установки приборов учета.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

