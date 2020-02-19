Рекультивацию свалки в Советске перенесли на 2021 год

Мероприятия по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в Советске перенесены на 2021 год. Об этом на заседании областного правительства во вторник сообщил министр природных ресурсов региона Олег Ступин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

По его словам, проект находится на экспертизе, к нему есть замечания. «Проектная документация, которую мы корректировали в течение 2019 года, находится на экологической экспертизе в Санкт-Петербурге. По ней получены замечания, которые в течение 30 дней должны быть устранены», — сказал Ступин.

Также он отметил, что в его ведомстве с замечаниями экспертов не согласны. «Те замечания, которые я видел, которые пришли с питерской экспертизы... <...> к сожалению я не могу назвать объективными. Например отсутствует изоляция подложки, хотя все изыскания показали, что там все изолировано, суглинок. И мы сейчас ходим, доказываем, что он изолирован, показываем все эти изыскания», — пояснил министр.

По словам главы областного министерства, правительство области рассчитывает в 2020 году все-таки получить средства на рекультивацию этого полигона, так как у федерального Минприроды остались остатки средств на этот год.