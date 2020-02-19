В Роструде рассказали, как оплачивается дополнительный выходной перед праздниками

Вопрос оплаты дополнительного выходного каждое предприятие решает самостоятельно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Российскую газету» и Роструд.

Работодатель может предложить дополнительный выходной день перед праздниками своему сотруднику. Для этого необходимо издать локальный нормативный акт. Также в некоторых случаях руководитель имеет право уменьшить из-за выходного оплату труда.

«Поскольку унифицированная форма такого приказа не установлена, он может издаваться в произвольной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — уточнили в Роструде.

Ближайшие дополнительные выходные, которые ждут россиян, приурочены к празднованию Дня защитника Отечества и Международного женского дня.