В минздраве заявили, что «закрыли всю потребность» в гериатрических койках

В минздраве заявили, что «закрыли всю потребность» в гериатрических койках
Гериатрическое отделение Горбольницы №2. Виталий Невар / Новый Калининград
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Гериатрическое отделение на базе Городской больницы №2 и профильное учреждение минсоцполитики полностью обеспечивают всю потребность региона в данном виде медицинской помощи. Об этом во время заседания областного правительства заявил министр здравоохранения Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«В прошлом году мы открыли гериатрическое отделение на 40 коек, которое специализируется на оказании медицинской помощи жителям старшей возрастной группы, где подготовлены, обучены специалисты дополнительно, оборудованы необходимым медицинским оборудованием. А в купе с тем отделением, которое открылось на базе министерства социальной политики, мы фактически закрыли всю потребность в гериатрии на территории области», — сказал Кравченко.

Гериатрическое отделение на базе Городской больницы №2 открылось в конце прошлого года в помещениях бывшего хосписа. Сам хоспис при этом переехал на ул. Чапаева. По данным областного минздрава, за период работы отделения гериатрии там было пролечено 266 человек, в 2020 году планируется увеличить эту цифру до 800 человек.

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