Россети: с 19 по 6 марта будет снижена мощность электроснабжения в Калининграде

Россети: с 19 по 6 марта будет снижена мощность электроснабжения в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Из-за реконструкции транспортной развязки на Московском проспекте в Калининграде будет снижена надежность электроснабжения в Калининграде, Полесском и Гурьевском округе. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

С 19 февраля по 6 марта схема электроснабжения будет ослаблена, однако отключения возможны только в случае технологических нарушений.

«В целях минимизации рисков обесточения потребителей энергетиками разработаны необходимые организационно-технические мероприятия», — отметили в пресс-службе

Работы проводятся по инициативе Министерства развития инфраструктуры региона, согласованы с областным Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения. В рамках реконструкции пройдут работы по переустройству линий электропередачи 110 кВ.

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