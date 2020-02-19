В области всего 44 уролога и половина из них работают в частных клиниках

В области всего 44 уролога и половина из них работают в частных клиниках
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области сейчас наблюдается дефицит амбулаторных урологов. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил заведующий отделением урологии БСМП, главный внештатный уролог региона Александр Шваб.

«44 уролога на всю область. Это немного, да. Но в частном звене — 22 уролога. Соответственно 22 непосредственно в государственной службе», — отметил врач. По его словам, среднее время ожидания в очереди на амбулаторный прием к урологу составляет 2 недели. Шваб отметил, что это укладывается в нормативы оказания медпомощи.

По его словам, за год количество обращений в урологическое отделение БСМП увеличилось с 5400 до 6600 человек. Завотделением отметил, что этому способствует отсутствие возможности получить экстренную помощь в поликлинике, поэтому пациенты приходят в приемный покой БСМП.

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