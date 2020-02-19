Главный уролог БСМП: более, чем в половине случаев в бесплодии виноват мужчина

Главный уролог БСМП: более, чем в половине случаев в бесплодии виноват мужчина
Виталий Невар / Новый Калининград
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Согласно общеевропейской статистике, который можно оперировать и в регионе, примерно 12-15% супружеских пар бесплодны. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград» сообщил заведующий отделением урологии БСМП, главный внештатный уролог региона Александр Шваб.

«Наверное так, мы же в Европе живем, давайте непосредственно про Европу. 12-15% всех пар, официально зарегистрированных, являются бесплодными. И при том более, чем в половине случаев в бесплодии виноват непосредственно мужчина, а не женщина», — сказал врач.

По его словам, к бесплодию чаще всего приводит образ жизни — постоянный стресс, гиподинамия, плохое питание, излишний вес и так далее. «По мужскому бесплодию все достаточно сложно, потому что эти пациенты в основном приходят к нам из центров репродуктологии с уже выявленным непосредственно бесплодием. Либо иммунным бесплодием, это самый сложный вид бесплодия, который очень тяжело лечится, или непосредственно уже с заболеванием, которое к нему приводит, варикоцеле и так далее. Стараемся лечить, стараемся обследовать, андрологов также в Калининграде достаточно много. Не все анализы можем проводить, но большинство — да».

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