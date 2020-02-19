Мэрия: утром в четверг возможны перебои с безналичной оплатой в транспорте

Мэрия: утром в четверг возможны перебои с безналичной оплатой в транспорте
Виталий Невар / Новый Калининград
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Мэрия Калининграда предупреждает горожан о возможных перебоях с безналичной оплатой в общественном транспорте в первой половине дня в четверг, 20 февраля. Сообщение опубликовано в Facebook мэрии вечером в среду.

«Очень рассчитываем, что этот пост успеет прочитать до завтрашнего утра как можно больше калининградцев. Мы приносим горожанам свои извинения, но завтра в первой половине дня, по независящим от нас причинам, на некоторых маршрутах общественного транспорта возможны перебои с безналичной оплатой. Убедительная просьба позаботиться о возможности оплаты проезда наличными деньгами. В настоящее время мы не располагаем полной информацией о причинах возможного сбоя, так как банк-эквайер нам её ещё не предоставил. Соответственно, все комментарии по этой теме будут позже», — говорится в сообщении городской администрации.

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