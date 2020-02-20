Администрация Гурьевска: детей стало больше, чем мест в детских садах

Администрация Гурьевска: детей стало больше, чем мест в детских садах
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Гурьевском районе число детей дошкольного возраста превысило количество мест в детских садах. Об этом сообщили в администрации муниципалитета, отвечая на жалобу на странице губернатора Антона Алиханова в Instagram.

«В Гурьевске в детских садах нет мест, ребенку уже 4 года, а мы все на очереди. Город сильно заселяется, а садов новых не строят. Вы в курсе этой ситуации?» — написал пользователь, обращаясь к Алиханову.

На ее вопрос отреагировали в администрации города: «Действительно, в Гурьевском округе имеется проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях. Это связано с активным заселением новых жилых микрорайонов. В 2019 году количество детей дошкольного возраста превысило количество имеющихся свободных мест».

Как отмечается в комментарии, строительство нового детсада на 225 мест запланировано на конец 2020 года, но проектной документации пока нет. Чиновники также рассчитывают, что в 2021 году откроется частный детский сад. «В текущем году с предпринимателем заключим соглашение, в рамках которого из общегородской очереди в частное дошкольное учреждение направим 320 детей», — заключили в администрации.


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