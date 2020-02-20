Суд оштрафовал калининградскую УК за громко работающий по ночам лифт

В Калининграде суд оштрафовал управляющую компанию в Московском районе за громко работающий лифт в одном из домов на ул. Багратиона. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе Московского районного суда.

В октябре 2019 года проводился осмотр в подъезде и одной из квартир на верхнем этаже дома № 144 А по ул. Багратиона. Уровень шума в ночное время при работающем лифте в трех точках жилой комнаты не соответствовал требованиям санитарных норм и составил 31-33 дБА при допустимом уровне 25 дБА.

В ноябре 2019 года управляющую компанию оштрафовали на 10 тыс. рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Не согласившись с постановлением, компания обжаловала его в Московский районный суд.

В судебном заседании представитель УК указал, что лифт эксплуатировался согласно технической документации, его проверяла специализированная организация и сейчас принимаются меры по устранению шума.

Московский районный суд признал обоснованным привлечение управляющей компании к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ. Решение не вступило в законную силу.