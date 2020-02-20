Мэрия о вырубке у СНТ «Мечта»: никакой застройки там не будет и быть не может

Мэрия о вырубке у СНТ «Мечта»: никакой застройки там не будет и быть не может
Фото из архива Нового Калининграда
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

В лесу около СНТ «Мечта» в районе пос. Прибрежный идет санитарная вырубка, сообщает в четверг пресс-служба администрации Калининграда. По данным чиновников, тема активно обсуждается в социальных сетях.

«Там сейчас МБУ „Городские леса“ проводят выборочные санитарные рубки. То есть убирают только старый сухостой. Кстати, если не знали, то даже на сухих и мёртвых деревьях спилы какое-то время выглядят свежими, поэтому пусть это не вводит никого в заблуждение (в штате нашего учреждения есть дипломированный лесопатолог, если что, который скоро защитит кандидатскую). Каких-либо застроек на территории городских лесов не будет и быть не может. Санитарная рубка проводится в первую очередь для защиты леса от пожаров», — говорится в сообщении мэрии города.

Отмечается также, что срубленные деревья постепенно вывозят из леса, заодно очищая его и от валежника, образовавшегося за долгие годы.


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