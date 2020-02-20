Россияне серьезно пострадали во время травли грызунов на борту судна во Франции

Россияне серьезно пострадали во время травли грызунов на борту судна во Франции
Виталий Невар / Новый Калининград
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Во время травли грызунов в порту французского Бреста серьезно пострадали члены экипажа грузового судна Fri Dolphin. На борту находились российские и эстонские моряки, погиб гражданин Эстонии. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в морской индустрии региона.

Отравление экипажа из семи человек произошло во время травли грызунов. По данным источника, команда не покинула судно вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства. В результате все члены экипажа получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар — гражданин Эстонии скончался.

Как отметили в одном калининградских крюинговых агентств, владельцем Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания «Скагеррак шипинг», оператором — польская «Копервик», экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещением около 3 тыс. тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.


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