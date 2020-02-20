Сборная Португалии по регби не прилетела в Калининград и едва не сорвала матч

Сборная Португалии по регби не прилетела в Калининград и едва не сорвала матч
Виталий Невар / Новый Калининград
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Сборная Португалии по регби не прилетела в Калининград и чуть не сорвала игру с Россией в рамках чемпионата Европы. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь областного минспорта Дмитрий Иванов.

«Португальская федерация регби оформила электронные визы в Калининград, а билеты на самолёт взяла через Москву, где эти документы недействительны даже для транзитных пассажиров. В результате проблему решали коллективно», — пишет Иванов.

К ситуации подключились МИД РФ, консульство России в Португалии и другие диппредставительства, отмечает Иванов со ссылкой на спортивного директора Федерации регби России Сергея Маркова.

В итоге португальцы различными рейсами добираются до Варшавы. Там при поддержке областного минспорта их должны встретить автобусы и через «зелёный коридор» на границе привезти в Калининград, пишет представитель областного правительства со ссылкой на Rugger.info.

Матч сборных России и Португалии по регби-15 пройдет на стадионе Калининград 22 февраля. Начало встречи — в 16:00. Билеты распространяются бесплатно.


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