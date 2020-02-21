Мэрия: в пятницу без света останутся две школы, медучреждение и ряд домов

Мэрия: в пятницу без света останутся две школы, медучреждение и ряд домов
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде из-за ремонтно-профилактических работ в пятницу на ряде улиц будет отключено электроснабжение.В зону отключений попадают две школы и женская консультация. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Так, с 9.00 до 13.00 отключат от электричества дома по ул. Куйбышева, 36, 91-91г, 95, 97-97д, 109-117К-2.

С 13.30 до 18.00 — без света дома по пр-ту Московскому, 111-121а, ул. 1812 года 23-37, ул. Фрунзе, 46 (СОШ № 25).

На то же время, с 13.30 до 18.00, отключат от света дома по следующим адресам: ул. Красная, 74,80-88, 102 (теплопункт), ул. Чекистов, 28-36, 41-47а (женская консультация роддома № 4), 57-59, ул. Щорса, 14,15, пер. Щорса, 1, 9-11, 15, 2-16, ул. Мл. лейт. Родителева, 1, 3, 7, 11, 17а, 2, 12-14, ул. Комсомольская, 67 (лицей № 49).

От холодной воды с 10.00 до 17.00 отключены дома по пр-ту Ленинскому, 34-42а, ул. Полоцкой, 2-6 — здесь пройдут работы на водоводе 100 мм

Кроме того, из-за монтажа прибора учета с 9.30 до 12.00 воды не будет в доме по ул. Батальной, 24-36.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».


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