Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

Совет Федерации предложил ввести штрафы за борщевик на дачах и приусадебных участках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ направлен в Министерство юстиции. Он предполагает административную ответственность для физических лиц, которые не принимают мер по уничтожению сорняка на своих участках. В пояснительной записке говорится, что дачные и приусадебные участки являются источником семян сорных растений.

Размер штрафа для физлица — до 3 тысяч рублей, для должностного — до 10 тысяч, для предпринимателей — до 12 тысяч, для юрлица — до 30 тысяч. Право на составление протоколов о нарушении, помимо Россельхознадзора, предлагается предоставить властям регионального и муниципального уровня.