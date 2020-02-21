Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках

Совфед предложил штрафовать дачников за борщевик на участках
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сельское хозяйство

Совет Федерации предложил ввести штрафы за борщевик на дачах и приусадебных участках. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ направлен в Министерство юстиции. Он предполагает административную ответственность для физических лиц, которые не принимают мер по уничтожению сорняка на своих участках. В пояснительной записке говорится, что дачные и приусадебные участки являются источником семян сорных растений.

Размер штрафа для физлица — до 3 тысяч рублей, для должностного — до 10 тысяч, для предпринимателей — до 12 тысяч, для юрлица — до 30 тысяч. Право на составление протоколов о нарушении, помимо Россельхознадзора, предлагается предоставить властям регионального и муниципального уровня.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter