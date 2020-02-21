Управляющую компанию оштрафовали за сокрытие экологической информации

Прокуратура оштрафовала управляющую компанию «Жук» за сокрытие экологической информации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Прокуратурой Ленинградского района была проведена проверка. В ходе нее выяснилось, что организация не передала отчетность 2-ТП в Управление Росприроднадзора по Калининградской области, однако по договору с ООО «Кристалл» отходы производства и потребления были ей переданы. Сообщается, что нарушения затрагивают «интересы неопределенного круга лиц». Они могут повлечь вред охране окружающей среды и нарушить права граждан.
ООО «ЖУК» назначен административный штраф на сумму 20 тысяч рублей. Выявленные нарушения устранены.
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