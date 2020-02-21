В ЦГКБ Калининграда открылся второй в городе центр женского здоровья

В ЦГКБ на ул. Летней в областном центре заработал новый центр женского здоровья, он стал вторым в городе и четвертым в области, передает корреспондент «Нового Калининграда». Центр принимает как жительниц областного центра, так и женщин из других районов области.

Отделение расположено на первом этаже здания стационара, здесь пять кабинетов, есть также отдельное помещение для маммологии. Здесь можно пройти маммолога, онколога и гинеколога, есть также кабинет для лечения патологии шейки матки. Отделение рассчитано на прием 72 пациенток в день.

«Мы смогли закрыть часть производственной аптеки, поскольку это уже не было так востребовано, как 30-40 лет назад и на освободившихся площадях мы смогли открыть центр женского здоровья, с отдельным входом», — пояснил и.о. главврача ЦГКБ Сергей Литвиненко.

Для нового отделения купили цифровой маммограф стоимостью 12,6 млн рублей, аппарат УЗИ, видеокольпоскоп, медицинскую мебель и другое необходимое оборудование.

Направление в центр женского здоровья брать не нужно. Чтобы попасть на прием, можно записаться по телефонам: 8 (4012) 50-97-71, 8 (4012) 69-71-31. Запись производится с 8.00 до 15.30. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Напомним, первый центр женского здоровья в области открылся в 2017 году на ул. Иванникова в Калининграде. В апреле 2018 года такой центр появился в Черняховске, в 2019 году — в Советске.