Кравченко: центры женского здоровья привели к сокращению «запущенного» рака

С начала работы центры женского здоровья в области выявили около 350 случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

С 2017 года центр на Иванникова принял более 13 тысяч пациенток, диагностировано более 250 случаев онкозаболеваний на ранних стадиях (первой и второй). Открытый в 2018 году центр в Черняховска успел принять более 2,5 тыс. женщин, выявлено 89 случаев онкологии. Центр в Советске, открытый в 2019 году, принял 1 130 пациенток, выявлено шесть злокачественных новообразований.

«Три года назад ситуация с запущенностью рака шейки матки у нас была прямо не очень. Сегодня запущенных раков шейки матки у нас значительно стало меньше конечно. Мы открыли, сделали доступной эту помощь и пропаганда все-таки идет, женщины приходят, поэтому запущенных случаев нет. Просто объективно даже мы понимаем, что очередь ожидания в центр женского здоровья по Калининграду может достигать и 1,5 месяцев. Но мы понимаем, что через 1,5 месяца женщина туда придет, получит весь перечень диагностических процедур и все вопросы будут сняты», — пояснил Кравченко.