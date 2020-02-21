Электронную запись во все центры женского здоровья области хотят объединить

Правительство региона готовит сайт, через который можно будет записаться в любой из четырех открытых в области центров женского здоровья. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы никак не перевязываем, даем женщине право выбирать. Мы сейчас заканчиваем работу над единым сайтом центра женского здоровья, где женщина сможет посмотреть доступность, куда ей удобно территориально, время выбрать удобное, и так далее. <...> Сейчас мы нагрузку наберем и перейдем в шести или семидневный режим», — сказал Кравченко.