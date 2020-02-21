ЦГКБ о лежащих в коридорах пациентах: такие ситуации могут быть ежедневно

ЦГКБ о лежащих в коридорах пациентах: такие ситуации могут быть ежедневно
Виталий Невар / Новый Калининград
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И.о. главврача ЦГКБ Калининграда Сергей Литвиненко подтвердил, что в лечебном учреждении приходится размещать пациентов в коридорах и холлах, потому что больница принимает экстренных пациентов и возможна нехватка мест в палатах. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 21 февраля, отвечая на вопрос корреспондента «Нового Калининграда».

В редакцию в начале недели обратились пациенты медучреждения, которые пожаловались на то, что сразу в нескольких отделениях, включая пульмонологию и чистую хирургию в коридорах расставлены по 5-6 кроватей с больными.

«Да, безусловно мы с этим сталкиваемся. Больница 80% принимает пациентов по экстренной помощи, — сказал Ливиненко. — Такие ситуации могут быть ежедневно. Наплыв пациентов не всегда прогнозируем. Поэтому иногда с этим сталкиваемся. Мы стараемся сделать так, чтобы койка функционировала с полной нагрузкой. Но это всего-навсего рабочие моменты».

По словам Литвиненко, это происходит в связи с тем, что в выходные дни пациентов не выписывают. «В понедельник после праздников или после выходных приходит заведующая отделением и начинается выписка, люди выписываются и соответственно пациенты из коридоров перемещаются в палаты», — сказал глава учреждения.

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