Областной минздрав ввел ограничение записи на томографию, к тому же возможности записаться на исследование самостоятельно у пациентов больше нет. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы сейчас немножко ввели ограничение на запись, потому что, к сожалению, записывали на томографию тех пациентов, которым она не нужна. Вчера мы убрали 9 женщин, которых зачем-то записали на МРТ, а это не метод обследования для этих состояний. Плюс у нас не сегодня-завтра будет введен в эксплуатацию новый магнитно-резонансный томограф в областной больнице», — сказал журналистам чиновник.

По словам главы минздрава, очередь на запись у медицинских организаций сейчас почти отсутствует, «вчера запись была на сегодня», а просто позвонить и записаться на исследование больше нельзя. «Мы изменили систему записи. Сейчас записывают на эти исследования только врачи. Создана система, о которой мы давно говорили — единый центр обслуживания. В систему подгружается направление на это обследование со всеми данными. И это направление премодерируется в том центре компетенции, который создан на базе наркодиспансера. Они либо подтверждают необходимость этого исследования, либо говорят, что врачом выбрано неправильное обследование, этому пациенту не нужно. Потому что, к сожалению, сегодня к томографии отношение чуть ли не как к лечебной процедуре — мне надо и дайте мне. Это неправильно», — сказал Кравченко.

После перехода на эту систему в декабре прошлого года, все, кто нуждается в томографии, проходят ее в течение месяца. «Онкологических больных все равно приходится еще вручную маршрутизировать, потому что там время очень дорого, их мы стараемся в течение 3-4 дней через диагностику пропускать», — пояснил министр.