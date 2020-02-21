В Калининграде под второй эстакадой просела велопешеходная дорожка (фото)

В Калининграде на острове Октябрьском под второй эстакадой просела велопешеходная дорожка, сообщил «Нового Калининграду» очевидец. По его словам, дефект возник возле съезда на остров, расположенного со стороны набережной Генерала Карбышева.
Напомним, в этом же месте во время работ по искусственному образованию территории острова (консолидации грунтов) к ЧМ-2018 года наблюдались серьезные подтопления. Из-за этого велодорожка была повреждена. Тогда ее восстанавливал подрядчик, строивший съезды с эстакады.
В начале 2018 года власти области заключили с питерской фирмой «Вертикаль» контракт стоимостью 21 млн рублей на регулярное геотехническое и гидрологическое обследование острова Октябрьского. Промежуточные итоги показали, что там происходят «резонансные процессы». При этом власти отказались платить подрядчика за выполненные работы. «Вертикаль» пытается взыскать деньги через арбитражный суд
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