Начало строительства новой поликлиники на Сельме планируется на 2020 год

Начало строительства новой поликлиники на Сельме планируется на 2020 год
Виталий Невар / Новый Калининград
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Региональные власти рассчитывают, что строительство новой поликлиники на ул. Согласия в областном центре начнется в этом году. Завершить строительство планируется в 2021-м. Об этом журналистам в пятницу сообщил министр здравоохранения Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«У нас сейчас в экспертизе проект повторного применения на поликлинику за региональные деньги которое совместно было принято решение, он выйдет из экспертизы... в принципе у нас запланировано начало строительства одной поликлиники уже в этом году на севере [Калининграда] и мы сейчас в рамках реализации проекта по модернизации первичного звена еще заявляем две поликлиники для Калининграда и много чего по области, в том числе и районный центр Советска туда погружаем. Рассчитываем, что нас поддержат, тогда будем строить конечно. Мы планируем не менее трех поликлиник для Калининграда, потому что в этом есть потребность. Мы к счастью растем и нам конечно нужны новые поликлиники», — сказал Кравченко.

Новые поликлиники будут отдельно стоящими зданиями, каждая согласно типовому проекту рассчитана на 150 тыс. человек приписного населения. «Они как точки должны стать основные для амбулаторной помощи, с диагностической базой кстати», — пояснил министр.

Уже предварительно определено и место строительства второй поликлиники, ее планируют разместить на Аллее Смелых. Где будет построено третье медучреждение пока не известно.

Как ранее писал «Новый Калининград», областное правительство намерено выделить на строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на ул. Согласия 1,6 млрд рублей. Площадь будущей поликлиники — 12000 кв. метров. Губернатор Антон Алиханов ранее говорил, что в 2020 году планируется начать строительство двух поликлиник.


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