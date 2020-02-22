Кабмин одобрил предоставление отгула россиянам старше 40 лет для диспансеризации

Кабмин одобрил предоставление отгула россиянам старше 40 лет для диспансеризации
Виталий Невар / Новый Калининград
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Кабмин РФ одобрил внесение в Трудовой кодекс поправок, предоставляющих россиянам старше 40 лет отгул для диспансеризации. Документ опубликован на сайте правительства, пишет «Коммерсант».

Напомним, с предложением ввести новый выходной день, который россияне будут использовать для прохождения диспансеризации, выступило Министерство труда. Согласно разработанным ведомством поправкам сотрудники в возрасте от 40 лет могут получить «ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка».

Как сообщал Минздрав, с начала 2019 года диспансеризацию прошли более 41 млн россиян. По оценке министерства, осмотры позволили выявить около 2 млн новых случаев сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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