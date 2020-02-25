Опубликованы места размещения передвижных радаров фиксации нарушений (список)

С 25 февраля по 2 марта на дорогах Калининградской области распределят девять передвижных радаров фото- и видеофиксаци нарушений. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник в пресс-службе «Безопасного города».

Расположение комплексов планируется:

1. На 53 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 35 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

3. На 71 километре автодороги «Калининград — Черняховск — Нестеров до границы с Литовской республикой».

4. На 28 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

5. На 29 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

6. На 32 километре автодороги «Калининград — Балтийск».

7. На 22 километре автодороги «Калининград — Долгоруково».

8. г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 29.

9. Пос. Переславское, на 20 ком автодороги «Романово-Калининград.

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво»

«В соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, установка табличек „Фотовидеофиксация“ перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такой таблички не является основанием отмены постановлений о наложении административного штрафа», — напомнили в пресс-службе.