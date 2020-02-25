В Калининграде военнослужащий со «связями» обманом получил более 300 тысяч

Бывший военнослужащий войсковой части 06414 в Калининграде признан виновным в мошенничестве. Пустив слух о якобы имеющихся у него «связях», он за деньги обещал посодействовать в решении проблемных вопросов. При этом исполнять взятые на себя обязательства изначально не собирался. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ СК России по Балтийскому флоту.

Установлено, что к старшему сержанту в январе 2017 года обратился гражданин с просьбой о переводе военнослужащего в другую часть. Сержант попросил за это вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Позже он обещал этому же мужчине, что сможет решить вопрос о восстановлении на службу одного из офицеров за 220 тысяч рублей. Полученные средства мужчина потратил на свое усмотрение, а взятых на себя обязательств не выполнил.

Калининградский гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.