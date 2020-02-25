За февральские праздники из области за границу выехали 22,5 тыс.человек

За три выходных дня с 22 по 24 февраля 2020 года через таможенные посты Калининградской областной таможни на выезд из области проследовали 8 тыс. 511 легковых автомобилей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областной таможни.



Также из региона выехали 933 грузовика и 151 автобус. Всего Калининградскую область покинули 22 тыс. 570 граждан. На ее территорию за этот же период через таможенные посты въехали 7 тыс. 801 легковой и 975 грузовых автомобилей, 135 автобусов, 18 тыс. 983 физлица.

Самая высокая нагрузка выпала на таможенные посты, расположенные на российско-польском участке границы. Больше всего граждан (10 тыс. 153 человека и 4 тыс. 176 автомобилей) проследовало в обе стороны через таможенный пост пункта пропуска «Мамоново-II».