Власти Советска ищут подрядчика, который за 52,3 млн благоустроит городское озеро

Власти Советска ищут подрядчика, который за 52,3 млн благоустроит городское озеро
Денис Туголуков / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Приграничное сотрудничество

Администрация Советска объявила конкурс по выбору подрядчика, который займется благоустройством территории вокруг городского озера. На работы выделяется 52,3 млн рублей. Извещение опубликовано во вторник, 25 февраля, на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, до мая 2021 года вокруг озера появятся новые пешеходные дорожки, фонари, урны и скамейки на чугунных ножках. Подрядчика планируют выбрать в начале марта этого года.

Работы запланированы в рамках в Польско-Российской программы приграничного сотрудничества 2014-2020 гг.

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