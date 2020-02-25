В Прибрежном 26 февраля все желающие смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В Прибрежном в среду, 26 февраля, пройдет акция «Вместе против рака». В рамках работы двух передвижных медицинских комплексов все желающие смогут пройти обследование. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Прием будут вести офтальмолог, терапевт, акушер-гинеколог (УЗИ органов малого таза). Также можно будет сделать УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭКГ, маммографию, флюорографию. В рамках онкоскрининга есть возможность сдать мазки на цитологию и кал на скрытую кровь. Все желающие получат консультации врача-диетолога, медицинского психолога, терапевта, измерят артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови.

Место проведения — отделение первичной медико-санитарной помощи Центральной городской клинической больницы № 3 (пос. Прибрежный, ул. Заводская, 29-а). Время работы — с 10 до 15 часов.