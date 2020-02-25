В Калининграде намерены временно перекрыть сквозное движение по ул. Тихорецкой

В Калининграде с 6 по 14 марта намерены перекрыть сквозное движение по ул. Тихорецкой. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



Движение автомобилей ограничат в районе пересечения с ул. Восточной в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по объекту «Строительство разгрузочного коллектора бытовой канализации по ул. Тихорецкой».

«Ответственность за установку ограждения, дорожных знаков согласно утвержденному проекту организации дорожного движения и за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ возложена на ООО „ЗападГазЭнергоИнвест“», — говорится в релизе.