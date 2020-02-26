Врачи объяснили, как есть блины на Масленицу без вреда для здоровья

Врачи считают, что употребление блинов каждый день в течение масленичной недели не повлечет негативных последствий для организма. Но для этого требуется не переедать и совмещать калорийную пищу с физическими нагрузками, сообщает РИА «Новости».

Блины — достаточно питательный продукт, с одной стороны, они являются источником энергии, ими можно быстро насытиться, но чрезмерное их потребление может привести к набору веса, считает профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. По его словам, блины лучше употреблять в первой половине дня — на завтрак или обед, перед физической активностью.

«Общий совет на масленичную неделю — не надо каждый день объедаться блинами, особенно если потом кто-то будет поститься, эти перепады качества и количества потребляемой пищи очень вредны... Можно в день съедать по несколько блинов, ничего страшного не будет, но желательно это сочетать с физической активностью», — рассказал Буеверов.

При употреблении большого количества блинов следует сокращать калорийность других продуктов, добавила доцент кафедры питания и нутрициологии Российской медицинской академии последипломного образования Елена Чедия.

«Если вы добавляете в значительном количестве блины в рацион, то надо в эти дни включать овощи и фрукты, чтобы было больше клетчатки, чтобы чувство насыщения наступало быстрее», — пояснила она.

От употребления блинов стоит воздержаться только тем, кто имеет индивидуальную непереносимость компонентов продукта. «Меньше блинов надо есть больным с ожирением, с диабетом второго типа, с жировой болезнью печени, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с атеросклерозом», — пояснил врач.