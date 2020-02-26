Верхолаз: после открытия Нахимовского училища Артиллерийская «задохнется» окончательно

Власти Калининграда предлагают для «разгрузки» ул. Артиллерийской достроить две другие улицы — Арсенальную и Закатную. Тема обсуждалась в среду на заседании комиссии горсовета по градорегулированию, передает корреспондент «Нового Калининграда».



Как отметил председатель комиссии Евгений Верхолаз, в ближайшее время транспортная ситуация на ул. Артиллерийской резко ухудшится: в сентябре Минобороны планирует открыть там Нахимовское училище на 560 курсантов. Планируется, что комплекс будет включать бассейн, которым смогут пользоваться горожане. «Улица Артиллерийская задыхается и задохнется еще больше, а к концу года мы там вообще не проедем», — заявил он.

Замглавы администрации Юрий Федяшов в свою очередь, заметил, что в мэрии «прекрасно знают» о том, что дорожная обстановка в этом районе напряжена, и предлагают достроить ул. Закатную, соединив с ее помощью ул. Артиллерийскую и Невского, а также достроить ул. Арсенальную, которая сейчас «уходит в никуда». Однако сейчас только идет речь о планировке территории и межевании. Кроме того, ситуацию наверняка осложнит выкуп земли у членов гаражного общества, через которое должна пройти ул. Закатная. «21 год Арсенальная и Закатная должны к проектированию выйти, 22 год — строительство», — сообщил Юрий Федяшов.