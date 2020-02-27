Названы самые высокооплачиваемые российские спортсмены за 10 лет

Завершившая накануне о завершении карьеры теннисистка Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов, подготовленный журналом Forbes. Ее доход за десять лет оценили в $197,8 млн, уточняет «Коммерсант».
В топ-10 также вошли хоккеисты Александр Овечкин ($136,9 млн), Евгений Малкин ($94,6 млн), Илья Ковальчук ($72 млн), Павел Дацюк ($63,6 млн), Александр Радулов ($58,5 млн), Сергей Бобровский ($44,4 млн); баскетболист Тимофей Мозгов ($72 млн) и футболисты Юрий Жирков ($49,7 млн) и Андрей Аршавин ($43,3 млн).
Комментарии к событию