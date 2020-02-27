Названы самые высокооплачиваемые российские спортсмены за 10 лет

Названы самые высокооплачиваемые российские спортсмены за 10 лет
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спорт

Завершившая накануне о завершении карьеры теннисистка Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов, подготовленный журналом Forbes. Ее доход за десять лет оценили в $197,8 млн, уточняет «Коммерсант».

В топ-10 также вошли хоккеисты Александр Овечкин ($136,9 млн), Евгений Малкин ($94,6 млн), Илья Ковальчук ($72 млн), Павел Дацюк ($63,6 млн), Александр Радулов ($58,5 млн), Сергей Бобровский ($44,4 млн); баскетболист Тимофей Мозгов ($72 млн) и футболисты Юрий Жирков ($49,7 млн) и Андрей Аршавин ($43,3 млн).

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (3)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter