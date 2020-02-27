Реконструкция ул. Стрелецкой оказалась под угрозой из-за антенн военных

Реконструкция ул. Стрелецкой оказалась под угрозой из-за антенн военных
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Реконструкция ул. Стрелецкой в Калининграде (это один из этапов соединения Московского проспекта и ул. Гагарина) может не осуществится из-за позиции расположенной рядом военной части. Об этом стало известно накануне на заседании комиссии горсовета по градорегулированию.

«По техусловиям, которые нам выдала войсковая часть, мы должны эти конструкции перенести, и сделать это, на наш взгляд, технически невозможно, и с точки зрения финансовой, и так далее, потому что они в ТО еще и обязали нас в случае, если техническое состояние будет неудовлетворительно — элементов этих мачтовых конструкций — мы должны их поменять на новые. Предполагаю, что они все будут именно такие», — сообщил глава дорожно-транспортного комитета мэрии Олег Кутин. «Мы никогда военных не победим и не уберем эти антенны», — отреагировал председатель комиссии горсовета Евгений Верхолаз.

По словам Олега Кутина, в четверг должно пойти совещание с участием проектировщиков и подрядчика, возможно, они «скорректируют границы работ в части тротуаров». В противном случае придется не проводить реконструкцию, а ограничиться капремонтом, сообщил чиновник. При этом реконструкция, предполагающая расширение проезжей части, необходима для нормального функционирования дороги, которая будет включать строящуюся ул. Суздальскую и ул. Стрелецкую, соединив, таким образом, Московский проспект и ул. Гагарина.

Ранее сообщалось, что из-за позиции военных проектирование реконструкции ул. Стрелецкой задержалось на год. Растяжки антенно-мачтовых конструкций практически примыкают к проезжей части, и все работы приходится согласовывать с военной частью.

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