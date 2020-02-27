Горвласти установили требования к одежде и запаху кондукторов и водителей

Горвласти установили требования к одежде и запаху кондукторов и водителей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Калининграда прописали в техзаданиях аукционов пассажирских перевозок требования к внешнему виду и запаху водителей и кондукторов, сообщает пресс-служба администрации в «Фейсбуке».

С 1 марта водитель должен быть одет в соответствии с погодными условиями:

— однотонная сорочка (длинный\короткий рукав);

— темные брюки/джинсы.

В летнее время, если температура воздуха свыше 25 градусов, водитель может находиться на рабочем месте в сорочке с коротким рукавом.

Обувь водителя должна быть с закрытым мысом и пяткой. Водитель не допускается к работе в домашней, пляжной, спецодежде и обуви. Одежда водителя всегда должна быть в чистом и опрятном состоянии. Также от него не должно пахнуть потом, чесноком, луком и алкоголем.

Схожие требования установлены к кондукторам. Кроме того, кондукторы должны носить именной бейдж и жилет с логотипом перевозчика.

«Надеемся, что все перевозчики серьёзно отнесутся к требованиям данного пункта техзадания», — подчеркнули в администрации города.

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