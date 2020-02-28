Горвласти хотят штрафовать за незаконные заборы, заросли травы и неправильные таблички (список)

Горвласти хотят штрафовать за незаконные заборы, заросли травы и неправильные таблички (список)
Фото пресс-службы администрации Калининграда
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Власти Калининграда предлагают внести изменения в областной Кодекс об административных правонарушениях, расширив перечень наказуемых деяний и увеличив штрафы. Речь о нарушениях в сфере благоустройства; вопрос обсуждался накануне на заседании комиссии горсовета по соцполитике.

Предлагается внести изменения в ст. 73 КоАП «Нарушение требований по обеспечению и повышению комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению эстетического состояния территории муниципальных образований [...]». Наказывать предлагается за нарушение требований к внешнему виду фасадов зданий, за несогласованные земляные работы и «невосстановление благоустройства» после земляных работ, за незаконно установленные заборы, за нескошенную траву (нарушение периодичности покоса), за сброс хозяйственно-бытовых стоков на территории общего пользования, за брошенные автомобили, указатели с наименованием улицы и номера дома «с отклонением от установленного образца». Также предлагается штрафовать за размещение «уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга (аттракционов, надувных батутов и горок, детских электрических машинок, передвижных пунктов проката, технических средств, приводимых в движение животными, или самих животных для катания)» без разрешения муниципалитета.

В настоящее время эти нарушения в областном КоАПе не учитываются.

Также предлагается серьезно увеличить штрафы. Для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей (сейчас — от 1 до 3 тыс.), для должностных лиц — от 10 до 50 тыс. рублей (сейчас — от 10 до 30 тыс.), для юрлиц — от 100 до 150 тыс. рублей (сейчас — от 30 до 50 тыс.). При повторном нарушении в течение года — установить штрафы для граждан от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 35 до 60 тыс. рублей, для юрлиц — вновь от 100 до 150 тыс. рублей.

Комиссия по соцполитике поддержала предложения. Сейчас вопрос будет вынесен на заседание горсовета, после чего депутаты обратятся с законодательной инициативой в облдуму.

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