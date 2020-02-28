Минпромторг рассказал, какие машины планируют облагать налогом на роскошь

Минпромторг РФ расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Теперь в него также входят машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru стоимостью от 3 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.



В издании уточнили, что хозяева машин стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Владельцам автомобилей дороже 5 млн рублей придется платить налог в двойном размере, а автомобилисты, купившие транспорт по цене дороже 10 млн рублей, обязаны заплатить его в тройном размере.

«В этом году перечень был дополнен автомобилями следующих брендов: Chrysler, Honda, Jeep, Mazda, Subaru. Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 млн рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 млн рублей — 484 штуки (+38 к 2019 году); от 10 до 15 млн рублей — 100 штук (+3 к 2019 году); свыше 15 млн рублей — 82 штуки (+9 к 2019 году)», — процитировали сообщение в издании.

В перечне «роскошных» автомобилей уже находятся Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Ford, Genesis, Infiniti, Jaguar, KIA, Land Rover, Toyota, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volkswagen, Volvo, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Bugatti и Rolls-Royce.