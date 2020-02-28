Алиханов заявил о возвращении 100 га зелёных зон в Калининграде

Алиханов заявил о возвращении 100 га зелёных зон в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что внесением изменений в Генплан Калининграда удалось защитить от застройки 100 га зелёных зон. Об этом он сказал на оперативном совещании в правительстве области в пятницу, 28 февраля.

«Те участки, которые компании брали во время, когда они были зеленым зонами или когда они были под размещение объектов спорта, потом вдруг они переводятся в жильё, мы эти объекты, не могу сказать, что все, но большую часть вернули обратно», — заметил губернатор. По его словам, речь идёт об участках на Сельме, ул. Дм. Донского, Галицкого, Лесопарковой и в других частях города.

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