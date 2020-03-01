В калининградском минприроды рассказали, сколько птиц можно убить на весенней охоте

Минприроды Калининградской области информирует о правилах организации весенней охоты на пернатую дичь. Охота на пернатую дичь на территории общедоступных охотничьих угодий разрешена в период с 15 по 24 марта 2020 года в течение 10 календарных дней единовременно.
— гусь — 3 шт.;
— селезень утки — 3 шт.;
— вальдшнеп — 3 шт.
В период весенней охоты на пернатую дичь запрещается:
— охота на гусей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды и на островах рек, озер и водохранилищ;
— охота на самок уток, на рябчиков, камышницу, лысуху, серых гусей;
— охота с подхода;
— использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;
— охота на вальдшнепа на утренней тяге;
— добыча птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Калининградской области.
Ведомство также обращает внимание на то, что в новом сезоне охоты 2020 года граждане области смогут подать заявление на добычу охотничьих ресурсов через МФЦ.
С порядком обращения и перечнем учреждений можно ознакомиться здесь.
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