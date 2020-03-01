В калининградском минприроды рассказали, сколько птиц можно убить на весенней охоте

В калининградском минприроды рассказали, сколько птиц можно убить на весенней охоте
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Минприроды Калининградской области информирует о правилах организации весенней охоты на пернатую дичь. Охота на пернатую дичь на территории общедоступных охотничьих угодий разрешена в период с 15 по 24 марта 2020 года в течение 10 календарных дней единовременно.

Нормы добычи дичи на одного охотника в день на территории общедоступных охотничьих угодий установлены согласно схемам использования и охраны общедоступных охотничьих угодий:

— гусь — 3 шт.;

— селезень утки — 3 шт.;

— вальдшнеп — 3 шт.

В период весенней охоты на пернатую дичь запрещается:

— охота на гусей на расстоянии менее 200 метров от уреза воды и на островах рек, озер и водохранилищ;

— охота на самок уток, на рябчиков, камышницу, лысуху, серых гусей;

— охота с подхода;

— использование любых плавательных средств для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи;

— охота на вальдшнепа на утренней тяге;

— добыча птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) в Красную книгу Калининградской области.

Ведомство также обращает внимание на то, что в новом сезоне охоты 2020 года граждане области смогут подать заявление на добычу охотничьих ресурсов через МФЦ.

С порядком обращения и перечнем учреждений можно ознакомиться здесь.

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