В регионе продолжают разыскивать мужчину, который пропал в 2016 году (фото)

В Калининградской области продолжаются поиски жителя Гусевского округа, который исчез 4 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Разыскивается пропавший без вести Кузнецов Анатолий Георгиевич, 1947 года рождения, зарегистрированный по адресу в поселке Таманское.

По данным полиции, ночью 27 апреля 2016 года мужчина вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется теменная лысина, глаза карие. Страдает расстройствами психики, ходит плохо, говорит невнятно.