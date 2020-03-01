В регионе продолжают разыскивать мужчину, который пропал в 2016 году (фото)

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В Калининградской области продолжаются поиски жителя Гусевского округа, который исчез 4 года назад. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Разыскивается пропавший без вести Кузнецов Анатолий Георгиевич, 1947 года рождения, зарегистрированный по адресу в поселке Таманское.

По данным полиции, ночью 27 апреля 2016 года мужчина вышел из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеется теменная лысина, глаза карие. Страдает расстройствами психики, ходит плохо, говорит невнятно.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Кузнецова Анатолия Георгиевича, просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32,3-24-10, 02 или 102.


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