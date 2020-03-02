Метеорологи: рабочая неделя в регионе будет пасмурной и дождливой

Синоптики обещают, что предстоящая рабочая неделя в Калининграде и области будет преимущественно пасмурной и дождливой. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в понедельник, вторник и четверг днем будет +8°, облачно и временами дождь. Осадков не прогнозируется в среду (+8) и пятницу (+7). Температура по ночам будет колебаться в пределах +1 +4 градусов.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует похожие данные с небольшими коррективами. Так, дожди обещают с понедельника по среду включительно, а четверг и пятницу — без осадков. Что касается температуры воздуха, то самым теплым обещает быть понедельник — +10 градусов. Во вторник и среду днем будет +7° , в четверг — +6°, в пятницу ожидается всего +4°, но при этом наконец-то выглянет солнце.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», дожди ожидаются только в понедельник вечером и во вторник с обеда. Температура воздух будет колебаться в пределах +6+8 градусов.