Три четверти россиян не хотят слушать богослужения на церковнославянском языке

Три четверти (75%) россиян не хотят, чтобы богослужения проводили на церковнославянском языке. Это выяснилось в ходе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью изучения мнения соотечественников о языке богослужения и инициативе патриарха по частичной его русификации.



По подсчетам аналитиков, большая часть (63%) жителей России думают, что знают язык, на котором священнослужители проводят свои службы, однако лишь 9% смогли верно определить, что это церковнославянский. Среди наиболее популярных версий ответа — русский язык (27%), старославянский или древнеславянский — по 13%. Еще треть прихожан (37%) признались, что не знают, на каком языке духовенство проводит служения.

Также 30% россиян скорее пойдут в храм, в котором молитвы читают на русском языке. Столько же человек уверены, что язык общения священника с прихожанами не имеет существенного значения. Каждый пятый (21%) православный житель страны ходил бы на служения, где языки совмещаются, а 15% опрошенных выступают за обряды исключительно на церковнославянском.

Эксперты отмечают, что 69% респондентов никогда не советуются при принятии важных решений с представителями церкви, а 20% принимают такое решение «очень редко». Еще 9% делают это «время от времени» и лишь 2% часто обращаются к мнению церкви.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 февраля среди 1600 россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью.