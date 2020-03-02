Три четверти россиян не хотят слушать богослужения на церковнославянском языке

Три четверти россиян не хотят слушать богослужения на церковнославянском языке
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

Три четверти (75%) россиян не хотят, чтобы богослужения проводили на церковнославянском языке. Это выяснилось в ходе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью изучения мнения соотечественников о языке богослужения и инициативе патриарха по частичной его русификации.

По подсчетам аналитиков, большая часть (63%) жителей России думают, что знают язык, на котором священнослужители проводят свои службы, однако лишь 9% смогли верно определить, что это церковнославянский. Среди наиболее популярных версий ответа — русский язык (27%), старославянский или древнеславянский — по 13%. Еще треть прихожан (37%) признались, что не знают, на каком языке духовенство проводит служения.

Также 30% россиян скорее пойдут в храм, в котором молитвы читают на русском языке. Столько же человек уверены, что язык общения священника с прихожанами не имеет существенного значения. Каждый пятый (21%) православный житель страны ходил бы на служения, где языки совмещаются, а 15% опрошенных выступают за обряды исключительно на церковнославянском.

Эксперты отмечают, что 69% респондентов никогда не советуются при принятии важных решений с представителями церкви, а 20% принимают такое решение «очень редко». Еще 9% делают это «время от времени» и лишь 2% часто обращаются к мнению церкви.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10 февраля среди 1600 россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (46)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter