Из-за ремонтных работ некоторые улицы города остались без света (список)

Из-за ремонтных работ некоторые улицы города остались без света (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Коммунальные проблемы

В понедельник, 2 марта, часть улиц областного центра осталась без электроснабжения. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

С 9.00 до 12.00 для работ в трансформаторе отключат от электричества дома по ул. Полковника Ефремова, 3, 5, 9 (не будут работать и лифты), ул. Ясная 7, 11, 13, с/т «Золотая осень».

С 9.00 до 20.00 — без света остануться дома по адресам: ул. Ю. Гагарина, 2-10, 40-42, 50-54, 117-133, 137-139, ул. Стрелецкая, 2-6 — в течение дня здесь проведут реконструкцию оборудования.

С 9.00 до 18.00 отключат от электроснабжения дома ул. Черняховского, 30-40, ул. Рокоссовского, 16-20, причина отключений — ремонт щита.

С 9.00 до 13.00 также для ремонта электрощита обесточены дома ул. Пролетарской, 79-87, ул. Рокоссовского, 22-26, ул. Черняховского, 30-40, 54-56.

Кроме того, с 9.00 до 12.00 от холодного водоснабжения отключены дома по ул. Полковника Ефремова, 3-7; с 10.00 до 14.00 — ул. Л. Голикова, 4; с 10.00 до 17.00 — Ленинский проспект, 94.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

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