В МФЦ области начали оформлять разрешения на охоту (список)

В МФЦ области начали оформлять разрешения на охоту (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Центры «одного окна» в Калининградской области

Калининградские охотники теперь могут подать заявление на добычу охотничьих ресурсов через МФЦ. Разрешение или отказ будет также выдаваться в многофункциональном центре по месту подачи заявления, сообщает пресс-служба Минприроды Калининградской области.

Получить госуслугу можно в окнах МФЦ в дни работы Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области (пн — пт) и в соответствии со временем работы окна. Процедура состоит в оформлении онлайн-заявки сотрудниками. При себе необходимо иметь гражданский паспорт, охотничий билет, желательно — номер ИНН и СНИЛС.

Чтобы получить разрешение на охоту в течение одного, дня необходимо сдать квитанцию об уплате госпошлины. Если документ не предоставлен, Министерство самостоятельно запросит информацию об оплате, но срок предоставления разрешения будет продлен до 5 дней.

Кроме того, Минприроды предупреждает о возможных перебоях в работе информационной системы. Это связано с тем, что организация такой процедуры осуществляется впервые.

Получить государственную услугу можно в МФЦ по следующим адресам:

г. Калининград: ул. Г. Челнокова, 11; ул. Инженерная 3; пл. Победы, 1.

г. Гвардейск, ул. Тельмана, 20 А

г. Гурьевск, ул. Лесная, 3 А

г. Гусев, ул. Советская, 6

г. Советск, ул. Театральная, 3

г. Светлый, ул. Яльцева, 5

г. Зеленоградск, Курортный проспект, 15

г. Неман, ул. Советская, 20 А

г. Нестеров, ул. Черняховского, 11

г. Славск, ул. Советская, 24 Б

г. Правдинск, пл. им. 50-летия Победы, 1

пгт. Янтарный, ул. Советская, 76

г. Светлогорск, Калининградский проспект, 77 А

г. Мамоново, ул. Шоссейная, 6

г. Балтийск, пр. Ленина, 6

г. Черняховск, ул. Калининградская, 23

г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 50

г. Полесск, ул. Советская, 12

г. Багратионовск, ул. Спортивная, 35

г. Озерск, ул. Пограничная, 1

г. Ладушкин, ул. Победы, 23

г. Пионерский, ул. Комсомольская, 10

Ранее депутаты областной Думы жаловались на плохую организацию работы департамента лесного хозяйства областного минприроды при оформлении охотничьих лицензий в связи с большими очередями. 

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