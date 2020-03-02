Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Россиянам рассказали о новом виде телефонного мошенничества
Виталий Невар / Новый Калининград
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Россиян предупредили о новых случаях мошеннических звонков в банки от людей, представляющихся сотрудниками службы по финмониторингу и требующих предоставить конфиденциальные данные. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Росфинмониторинг.

«Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.)», — процитировали в издании сообщение службы.

Также специалисты зафиксировали случаи, когда мошенники просят адреса электронной почты якобы для обмена информацией — на них потом может рассылаться вредоносное программное обеспечение.

«Обращаем внимание, что формат предоставления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентирован постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 (ред. от 11.09.2018) ... и не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку», — уточнили в службе.

В Росфинмониторинге призвали граждан быть бдительными, чтобы случайно не стать жертвой злоумышленников. Кроме того, обо всех таких случаях необходимо информировать дежурную службу Росфинмониторинга и правоохранительные органы.


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