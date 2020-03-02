При возведении бассейна в Южном парке не освоили большую часть заложенной суммы

При возведении бассейна в Южном парке не освоили большую часть заложенной суммы
Виталий Невар / Новый Калининград
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При строительстве спортивного комплекса с бассейном в Южном парке Калининграда допущено серьезное отставание от графика. Об этом свидетельствуют претензии к генподрядчику, которые размещались на портале госзакупок в течение 2019 года и в начале 2020-го.

В очередной претензии областного госучреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по современному пятиборью» говорится, что генподрядчик в лице ООО «Балтийская строительная компания» к 1 февраля 2020 года должен был выполнить обязательства на сумму 374,5 млн руб. Однако «неисполнение» обязательств составляет 237,7 млн руб. Госзаказчик потребовал от подрядчика выплатить неустойку, которая достигла 475,5 тыс. руб.

Согласно открытым данным, на этой стройке в 2019 году планировалось освоить 367,6 млн руб., в 2020 — 184,2 млн. Объект должен быть введен в эксплуатацию до конца этого года.

Отметим, в 2019 году на сайтах правительства области и администрации Калининграда велась трансляция строительства объекта. Сейчас ее нет.

Контракт стоимостью 552 млн руб. получила «Балтийская строительная компания». Ранее этот же подрядчик занимался реконструкцией набережной Верхнего озера и отсыпкой песка на Октябрьском острове. 

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